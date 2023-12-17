В Тульской области открыли лыжный сезон

17 декабря в лыжероллерном центре «Веденино» прошли областные соревнования по лыжным гонкам «Открытие лыжного сезона 2024».
Мероприятие организовано в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
Участников соревнований приветствовал министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев:
- Открытие нового лыжного сезона – по-настоящему спортивный праздник для любителей зимних видов спорта. В гонке принимают участие более 400 спортсменов из разных регионов страны. Желаю вам прекрасно провести время, обзавестись новыми друзьями и показать высокие результаты! - сказал Дмитрий Яковлев.
Лыжники стартуют на дистанциях 1, 2,5, 5 и 10 км свободным стилем.
Для участников была организована полевая кухня с кашей и горячим чаем.
Лыжероллерный центр «Веденино» построен в 2019 году на внебюджетные средства по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина после обращения к нему жителей поселка Косая Гора.
Лыжеролерная трасса шириной 6 метров и протяженностью 2,5 км со срезками, стартовой и финишной площадками освещена по всему периметру и оснащена искусственной системой оснежения, а также разборной модульной трибуной на 200 зрительских мест. Центр оснащен специальным оборудованием и ратраком для подготовки лыжни.