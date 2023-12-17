В Тульской области открыли лыжный сезон

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

17 декабря в лыжероллерном центре «Веденино» прошли областные соревнования по лыжным гонкам «Открытие лыжного сезона 2024».





Мероприятие организовано в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Участников соревнований приветствовал министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев:

- Открытие нового лыжного сезона – по-настоящему спортивный праздник для любителей зимних видов спорта. В гонке принимают участие более 400 спортсменов из разных регионов страны. Желаю вам прекрасно провести время, обзавестись новыми друзьями и показать высокие результаты! - сказал Дмитрий Яковлев.

Лыжники стартуют на дистанциях 1, 2,5, 5 и 10 км свободным стилем.



Для участников была организована полевая кухня с кашей и горячим чаем.

Лыжероллерный центр «Веденино» построен в 2019 году на внебюджетные средства по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина после обращения к нему жителей поселка Косая Гора.



Лыжеролерная трасса шириной 6 метров и протяженностью 2,5 км со срезками, стартовой и финишной площадками освещена по всему периметру и оснащена искусственной системой оснежения, а также разборной модульной трибуной на 200 зрительских мест. Центр оснащен специальным оборудованием и ратраком для подготовки лыжни.