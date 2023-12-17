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В Тульской области открыли лыжный сезон
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области открыли лыжный сезон

На открытии собралось больше 400 лыжников.

17 декабря в лыжероллерном центре «Веденино» прошли областные соревнования по лыжным гонкам «Открытие лыжного сезона 2024».

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Мероприятие организовано в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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Участников соревнований приветствовал министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев: 

Открытие нового лыжного сезона – по-настоящему спортивный праздник для любителей зимних видов спорта. В гонке принимают участие более 400 спортсменов из разных регионов страны. Желаю вам прекрасно провести время, обзавестись новыми друзьями и показать высокие результаты! - сказал Дмитрий Яковлев.

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Лыжники стартуют на дистанциях 1, 2,5, 5 и 10 км свободным стилем.

Для участников была организована полевая кухня с кашей и горячим чаем.

 

Лыжероллерный центр «Веденино» построен в 2019 году на внебюджетные средства по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина после обращения к нему жителей поселка Косая Гора.

Лыжеролерная трасса шириной 6 метров и протяженностью 2,5 км со срезками, стартовой и финишной площадками освещена по всему периметру и оснащена искусственной системой оснежения, а также разборной модульной трибуной на 200 зрительских мест. Центр оснащен специальным оборудованием и ратраком для подготовки лыжни.

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