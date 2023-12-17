Какие дома останутся без электричества 18 декабря

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:
- ул. Плеханова, 147 к.2, 151, 153, 201, 201-а;
- ул. Ложевая, 132, 132-а, 134, 134-а;
- ул. Калинина, 8, 10, 10-а.
С 9.30 до 13.30:
- ул. Пирогова, 3-15 (нечётн.), 2, 3-а, 4-а, 7-а, 8, 8-б, 10, 11-а, 14-а, 15-а;
- ул. Советская, 78, 84;
- ул. Жуковского, 4, 5, 7, 9, 11, 17.
С 13.30 до 15.00:
- ул. Пирогова, 2-20 (чётн.), 2-а, 3-а, 4-а, 7, 7-а, 8, 8-б, 8-г, 10-а, 12-а, 12-б, 14-а, 14-б, 15, 16-а, 118-а;
- ул. Советская, 74, 84;
- ул. Жуковского, 2, 3, 5, 13, 17-а, 32.
С 9.00 до 14.00:
- Михалково: ул. Колхозная, 46-56 (чётн.), 3-73 (нечётн.), 9-а, 9-б, 15-а, 15-б, 16-б, 32, 77-а, 86, 86-а, 88, 90, 92, 92-а, 96, 98, 100, 100-а, 102, 102-а, 104, 106, 112, 114, 116, 118, 118-а, 148;
- ул. Невская, 2, 4;
- ул. Косогорская, 83;
- ул. Казанская, 11, 28, 34;
- ул. Самарская, 26;
- ул. Тверская, 10;
- пер. Колхозный, 7;
- ул. Окская, 5.
С 14.00 до 15.30:
- Михалково: ул. Колхозная, 18-50, 60-82 (чётн.),
- 35-47 (нечётн.), 51, 79-а, 105, 106, 117;
- ул. Казанская, 22-34 (чётн.), 11, 18;
- ул. Тверская, 10;
- ул. Сафонова, 20, 29, 32;
- ул. Окская, 5;
- ул. Косогорская, 25.
С 12.00 до 15.00:
- ул. Мира, 50, 52, 52-а, 54, 56, 56-а;
- ул. Оружейная, 1, 3, 3-а, 5, 5-а, 7, 7-а, 7-б, 7-в, 9, 9-а, 11, 16;
- ул. Болдина, 145-а, 145-б, 147, 147-а, 147-б;
- ул. Смидович, 6, 6-а, 6-б, 8.
С 9.00 до 17.00:
- ул. Кирова, 23-а,
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Михалково: ул. Казанская, 1-5 (нечётн.),
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Михалково: ул. Колхозная, 48-56 (чётн.), 29-73 (нечётн.), 86, 86-а, 88, 90, 92, 92-а, 96, 98, 100, 100-а, 102, 102-а, 104, 106, 112, 114, 116, 118, 118-а,
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ул. Луначарского, 10, 16, 17, 18, 21, 23;
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ул. Демидовская, 19-33 (нечётн.), 22-48 (чётн.), 25-б, 26-а, 39, 44-а;
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ул. Октябрьская, 10-а.