В Центральном парке в Туле открылась резиденция Деда Мороза

Фото ГУ ТО «Тульские парки».

7 декабря в Центральном парке Тулы начала работу Резиденция Деда Мороза. В ожидании главного зимнего кудесника ребятам скучать не пришлось. Сказочные герои закружили детвору в хороводе веселья. Разноцветные Пушистики вместе с девчонками и мальчишками разучивали танцевальные движения. Эти жители волшебных заснеженных островов, милые, любознательные и добрые заряжали хорошим настроением всех вокруг. Гости праздника услышали песни в исполнении Анастасии Голубевой.

Пока дети ждали своей очереди в Резиденцию, они могли бесплатно прокатиться на пони из конноспортивного центра ЦПКиО, сфотографироваться с тираннозавром Рэксом из тульского экзотариума или с большим и ярким надувным снеговиком.

Дед Мороз и Снегурочка, по сложившейся доброй традиции, приехали к резиденции в расписных санях, запряженных лошадью. Поприветствовав ребят и их родителей, они пригласили всех к себе в гости.