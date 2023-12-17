В Центральном парке в Туле открылась резиденция Деда Мороза

7 декабря в Центральном парке Тулы начала работу Резиденция Деда Мороза. В ожидании главного зимнего кудесника ребятам скучать не пришлось. Сказочные герои закружили детвору в хороводе веселья. Разноцветные Пушистики вместе с девчонками и мальчишками разучивали танцевальные движения. Эти жители волшебных заснеженных островов, милые, любознательные и добрые заряжали хорошим настроением всех вокруг. Гости праздника услышали песни в исполнении Анастасии Голубевой.
Пока дети ждали своей очереди в Резиденцию, они могли бесплатно прокатиться на пони из конноспортивного центра ЦПКиО, сфотографироваться с тираннозавром Рэксом из тульского экзотариума или с большим и ярким надувным снеговиком.
Дед Мороз и Снегурочка, по сложившейся доброй традиции, приехали к резиденции в расписных санях, запряженных лошадью. Поприветствовав ребят и их родителей, они пригласили всех к себе в гости.
Резиденция Деда Мороза будет работать в ЦПКиО им. П.П. Белоусова 23, 24, 30 и 31 декабря 2023 года с 11.00 до 13.00.
Также заглянуть в гости к Зимнему волшебнику можно будет в дни новогодних каникул - с 1 по 7 января 2024 года с 12.00 до 14.00.
Посещение резиденции Деда Мороза в Центральном парке бесплатное.