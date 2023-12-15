Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Билет на него можно забронировать на сайте или получить при входе за 1 или 2 часа до катания.

В пятницу, 15 декабря, на главной площади Тулы открылся Губернский каток. Массовые катания стартовали в 18.00 и проходили под музыку тульских диджеев. В прокате – 250 пар коньков всех размеров. Каток работает с соблюдением всех санитарных требований. После каждого использования коньки будут дезинфицировать и просушивать, а в перерывах между сеансами в пункте проката будут проводить санобработку.

Билет на каток можно забронировать за 2 часа до начала сеанса катания на этом сайте или получить в пункте регистрации при входе за 1 час до начала сеанса. На каждый сеанс 100 билетов будут доступны через онлайн-бронирование и 200 – перед входом на каток.

Все билеты на каток бесплатные!

Всего предусмотрено шесть сеансов: в 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 и 20.00, продолжительность каждого – 75 минут. В выходные и праздничные дни в 12.00 предусмотрен сеанс для детей до 12 лет в сопровождении взрослых.