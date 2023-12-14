Тульские дорожники готовятся к мощному снегопаду

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Автомобилистов просят, по возможности, в ближайшие часы воздержаться от поездок.

По поручению главы администрации города Ильи Беспалова его первый заместитель Дмитрий Ярцев провел совещание по вопросам работы коммунальных служб.

Участники встречи готовность коммунальной техники к ухудшению погоды. В условиях надвигающегося снегопада особое внимание будут уделять расчистке и обработке антигололедными материалами спусков и подъемов, маршрутов общественного транспорта, остановок и дорог в населённых пунктах Большой Тулы.

С 16.00 в городе введён временный запрет на въезд грузовиков. Для оказания помощи водителям на сложных участках будут дежурить экипажи ГИБДД и сотрудники МЧС. «Тулагорсвету» и «Тулгорэлектротрансу» поручено организовать ночью усиленную работу аварийных бригад.

Администрация города рекомендует тулякам на время ухудшения погодных условий временно отказаться от поездок по городу на личном транспорте. При необходимости звоните в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефонам: