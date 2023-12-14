  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тульские дорожники готовятся к мощному снегопаду - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тульские дорожники готовятся к мощному снегопаду
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Тульские дорожники готовятся к мощному снегопаду

Автомобилистов просят, по возможности, в ближайшие часы воздержаться от поездок.

По поручению главы администрации города Ильи Беспалова его первый заместитель Дмитрий Ярцев провел совещание по вопросам работы коммунальных служб.

Участники встречи готовность коммунальной техники к ухудшению погоды. В условиях надвигающегося снегопада особое внимание будут уделять расчистке и обработке антигололедными материалами спусков и подъемов, маршрутов общественного транспорта, остановок и дорог в населённых пунктах Большой Тулы.

С 16.00 в городе введён временный запрет на въезд грузовиков. Для оказания помощи водителям на сложных участках будут дежурить экипажи ГИБДД и сотрудники МЧС. «Тулагорсвету» и «Тулгорэлектротрансу» поручено организовать ночью усиленную работу аварийных бригад.

Администрация города рекомендует тулякам на время ухудшения погодных условий временно отказаться от поездок по городу на личном транспорте. При необходимости звоните в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефонам:

  • 47-20-34,
  • 47-20-37,
  • 1391 (для звонков с городских стационарных телефонов).

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 18:30 0
Другие статьи по темам
Событие
администрация Тулыснегопадухудшение погодыдорожные службы
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области детям участников СВО к Новому году выплатят по 5000 рублей
В Тульской области детям участников СВО к Новому году выплатят по 5000 рублей
Из-за санитарных нарушений в Туле закроют два кафе на улице Пирогова
Из-за санитарных нарушений в Туле закроют два кафе на улице Пирогова
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.