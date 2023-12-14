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В Тульской области детям участников СВО к Новому году выплатят по 5000 рублей
Фото из архива Myslo

В Тульской области детям участников СВО к Новому году выплатят по 5000 рублей

Соответствующий указ подписал губернатор Алексей Дюмин.

После завершения пресс-конференции и прямой линии Владимира Путина глава Тульской области Алексей Дюмин провел совещание с членами регионального правительства.

– Одна из главных тем, которая волнует россиян, - это специальная военная операция. В Тульской области действует комплекс мер поддержки участников СВО и их семей, который постоянно расширяется. Я подписал указ, в соответствии с которым дети участников СВО вместе с новогодними подарками получат по 5000 рублей, – сказал Алексей Дюмин.

На прямой линии был поднят вопрос о вовлечении ветеранов СВО в патриотическое воспитание молодежи. В Тульской области создан Единый центр допризывной подготовки и патриотического воспитания. Системно реализуется работа по патриотическому воспитанию, проводятся мероприятия, встречи с героями, уроки мужества, участие в которых принимают ветераны СВО. Заместителю председателя правительства региона Ольге Гремяковой предстоит подготовить предложения по расширению форматов вовлечения ветеранов СВО в патриотическую работу.

Одно из важных заявлений Владимира Путина – о продолжении программы модернизации первичного звена медицины. Только в этом году по этой программе капитально отремонтирован 21 объект, закуплено 60 единиц медоборудования и 66 автомобилей. Программа действует до 2025 года.

Алексей Дюмин поручил заместителю председателя правительства Тульской области Дмитрию Маркову акцентировать работу на повышении качества и доступности медицинской помощи в сельской местности.

Также на прямой линии была затронута тема поддержки семей с детьми. Губернатор поручил социальному блоку правительства до конца этого года разработать предложения по плану мероприятий и новым мерам поддержки. Контролировать эту работу будет первый заместитель главы региона Дмитрий Миляев.

Президент затронул тему поддержки малых и средних предприятий. Алексей Дюмин отметил, что региональная программа «Сделано в Тульской области» насчитывает 180 участников, и их число постоянно растет. Будут разработаны дополнительные инструменты поддержки тульских предприятий.

– На прямой линии были обозначены и другие важные для страны и нашего региона темы. Ни одна из них не должна остаться без внимания, – сказал губернатор.

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сегодня, в 19:08 −6
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