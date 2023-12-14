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Пенсионерам отменят банковскую комиссию при оплате услуг ЖКХ

Пенсионерам отменят банковскую комиссию при оплате услуг ЖКХ

Об этом Президент объявил на прямой линии.

Ведущий эфира Павел Зарубин спросил у Президента, нормально ли, что банки устанавливают комиссию при оплате ЖКХ. Он отметил, что поступило много вопросов на эту тему.

— Это неправильно, особенно если это касается пенсионеров. И решение только что принято, комиссия уплачиваться пенсионерами не будет, — сказал Президент.

Владимир Путин также заявил, что за последний год было две индексации пенсий. В декабре 2022 года на 10%, потом весной 2023 года на 4% по инфляции.

— С начала года будет еще одна индексация на 7,5%. А тарифы не повышали с июля этого года. Повышение тарифов планируется только с июля 2024 года. Тарифы (на ЖКХ. — Прим. авт.) должны расти мягко, как и доходы граждан опережающими темпами. 

 

Сюжет: Прямая линия президента 14.12.23
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