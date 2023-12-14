Пенсионерам отменят банковскую комиссию при оплате услуг ЖКХ

Ведущий эфира Павел Зарубин спросил у Президента, нормально ли, что банки устанавливают комиссию при оплате ЖКХ. Он отметил, что поступило много вопросов на эту тему.

— Это неправильно, особенно если это касается пенсионеров. И решение только что принято, комиссия уплачиваться пенсионерами не будет, — сказал Президент.

Владимир Путин также заявил, что за последний год было две индексации пенсий. В декабре 2022 года на 10%, потом весной 2023 года на 4% по инфляции.

— С начала года будет еще одна индексация на 7,5%. А тарифы не повышали с июля этого года. Повышение тарифов планируется только с июля 2024 года. Тарифы (на ЖКХ. — Прим. авт.) должны расти мягко, как и доходы граждан опережающими темпами.