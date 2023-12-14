Владимир Путин: «Реальная зарплата в РФ за вычетом инфляции вырастет до 8%»

Сегодня, 14 декабря, в Москве проходит совмещенная прямая линия и пресс-конференция Владимира Путина.

Свое выступление Президент начал с цифровых показателей:

— Рост экономики и ВВП РФ ожидается в 3,5%. Это хороший показатель, падение прошлого года отыгрывается. Подросла инфляция — 7,5%. Безработица составляет 2,9%. Такого низкого показателя в истории России не было. Государственный внешний долг России сокращается — с $46 млрд до $32 млрд. Реальная зарплата в РФ по итогам года за вычетом инфляции вырастет примерно до 8%, реальные доходы населения — примерно на 5%. МРОТ вырастет на 18% в 2024 году, — рассказал Владимир Путин.

По данным, предоставленным Президенту, в России увеличивается средняя продолжительность жизни. Так, в 2022 году она составила 72-73 года, к концу 2023-го — 74 года.