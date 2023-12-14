Назван топ вакансий с зарплатой до 230 000 рублей для туляков без опыта работы

Аналитики hh.ru определили, какие вакансии без опыта работы в Тульской области стали самыми высокооплачиваемыми за последний месяц.
Топ-10 выглядит так:
- Упаковщик заказов, подработка — от 112 000 до 228 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/89511187
- Специалист/курьер — до 184 400 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/88579817
- Оператор склада — до 184 400 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/88765889
- Сотрудник Wildberries, Ozon — от 110 000 до 165 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/90538731
- Фасовщик интернет-заказов — от 110 000 до 160 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/90143645
- Специалист по работе с клиентами — от 150 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/79315319
- Оператор на автопроизводство — от 148 500 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/90500192
- Велокурьер — до 142 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/85984884
- Пеший курьер/доставщик цветов, Подработка — от 120 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/90099050
- Водитель-экспедитор с личным автомобилем — от 120 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/90163779