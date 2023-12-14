  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Назван топ вакансий с зарплатой до 230 000 рублей для туляков без опыта работы - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Назван топ вакансий с зарплатой до 230 000 рублей для туляков без опыта работы

Назван топ вакансий с зарплатой до 230 000 рублей для туляков без опыта работы

Рейтинг подготовил портал HeadHunter.

Аналитики hh.ru определили, какие вакансии без опыта работы в Тульской области стали самыми высокооплачиваемыми за последний месяц.

Топ-10 выглядит так:

  1. Упаковщик заказов, подработка — от 112 000 до 228 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/89511187
  2. Специалист/курьер — до 184 400 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/88579817
  3. Оператор склада — до 184 400 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/88765889
  4. Сотрудник Wildberries, Ozon — от 110 000 до 165 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/90538731
  5. Фасовщик интернет-заказов — от 110 000 до 160 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/90143645
  6. Специалист по работе с клиентами — от 150 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/79315319
  7. Оператор на автопроизводство — от 148 500 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/90500192
  8. Велокурьер — до 142 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/85984884
  9. Пеший курьер/доставщик цветов, Подработка — от 120 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/90099050
  10. Водитель-экспедитор с личным автомобилем — от 120 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/90163779

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 13:06 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
вакансии

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Из-за ухудшения погодных условий в Туле ввели ограничение на въезд большегрузов
Из-за ухудшения погодных условий в Туле ввели ограничение на въезд большегрузов
Владимир Путин: «Реальная зарплата в РФ за вычетом инфляции вырастет до 8%»
Владимир Путин: «Реальная зарплата в РФ за вычетом инфляции вырастет до 8%»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.