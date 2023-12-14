В связи с ухудшением погодных условий с 16.00 14 декабря по поручению главы администрации города Тулы Ильи Беспалова с целью увеличения пропускной способности въездов в город будет временно ограничено движение большегрузных транспортных средств.
Из-за ухудшения погодных условий в Туле ввели ограничение на въезд большегрузов
Запрет действует с 16.00 14 декабря.
В связи с ухудшением погодных условий с 16.00 14 декабря по поручению главы администрации города Тулы Ильи Беспалова с целью увеличения пропускной способности въездов в город будет временно ограничено движение большегрузных транспортных средств.
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