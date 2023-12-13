С 14 декабря во всех тульских трамваях заработают валидаторы

Сейчас такая оплата проезда есть в новых «Львятах», с завтрашнего дня валидаторы установят на всех трамваях.

Программа оснащения подвижного состава бескондукторной оплатой проезда началась в этом году по поручению главы администрации Тулы Ильи Беспалова. На сегодняшний день первый этап выполнен.

Алексей Марушкин, директор МКП «Тулгорэлектротранс»:

— Все 74 трамвайных вагона оснащены валидаторами, они стоят на каждой двери. В связи с этим вход в вагон будет также во все двери, что намного ускорит посадку пассажиров. Остается несколько вагонов Т3М, которые еще не выведены до конца из эксплуатации. Они будут ездить с кондуктором, но и в них также можно будет зайти во все двери и оплатить проезд кондуктору. Из эксплуатации их планируют вывести в первом квартале 2024 года.

По словам Алексея Марушкина, оплачивать проезд можно будет и наличными, для этого нужно войти в переднюю дверь и передать деньги водителю. К оплате будут приниматься те же карты, которыми оплачивали проезд через валидатор у водителя. Цена поездки при оплате наличными 26 рублей, безнал — 24 рубля. Расписание движения трамваев останется прежним.

Городская администрация рассчитывает на то, что валидаторы значительно сократят время входа пассажиров в трамваи. И надеется, что туляки со всей ответственностью подойдут к нововведениям и добросовестно будут оплачивать поездки.

Создана специальная контрольно-ревизионная служба, которая каждый день с помощью своего валидатора будет проверять, как туляки оплачивают проезд. За поездку «зайцем» придется заплатить штраф — тысячу рублей. В городе ежедневно на разных ветках будут работать пять бригад контролеров.

Олег Ревков, водитель трамвая:

— Я уже давно работаю на трамвае с валидаторами. Это очень удобно — и для водителя, и для пассажиров. Это увеличивает безопасность: люди не стоят в очереди на дороге, чтобы зайти в переднюю дверь, и водитель более внимателен во время движения — не приходится так много отвлекаться. Пассажиры теперь могут войти в вагон в любую дверь и самостоятельно оплатить проезд. А я принимаю оплату только у тех, кто хочет оплатить проезд наличными. Все отлично!

Вторым этапом реализации поручения главы администрации Ильи Беспалова станет постепенная установка валидаторов в троллейбусах и автобусах. Оснащение этих видов транспорта валидаторами запланировано на 2024 год.

— Но если туляки у нас решат, что на общественном транспорте можно ездить бесплатно, и не будут оплачивать проезд, реализацию программы придется прекратить, — подчеркнул Алексей Марушкин. — К сожалению, безбилетники есть, и их немало.