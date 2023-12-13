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У жителей «Баташевского сада» нет горячей воды третий месяц
Фото читательницы.

У жителей «Баташевского сада» нет горячей воды третий месяц

Проблемы в водоснабжении возникли из-за отключения котельной на территории ЖК в октябре.

Жильцы ул. Самоварной, 5 бьют тревогу: с октября у них практически нет горячей воды. Люди живут по алгоритму: ждут часы, когда из крана пойдет более-менее теплая вода, набирают ванну, моются.

Многоэтажка относится к ЖК «Баташевский сад». По словам местной жительницы Юлии Антоновой, УК «Новый город» ничего не может сделать: на территории ЖК своя котельная, которую передали в собственность индивидуального предпринимателя. Из-за этого в октябре в ее работе произошел сбой. С тех пор из крана течет вода не выше 44 градусов.

— Видели нормальную воду лишь один раз за эти месяцы, — рассказала Юлия Антонова. — Течет холодная, а потом начинается горячая. Мы постоянно бегаем к крану и ждем. Все это время мы жалуемся в УК, администрацию города и прокуратуру.

По словам Юлии, без горячей воды осталась ее квартира и еще восемь по стояку. Сейчас женщина сидит в декрете с маленьким сыном. Она часто вызывает представителей УК, чтобы те замеряли напор и температуру воды, протоколировали данные.

232342342224.jpgОдин из протоколов УК

Myslo связался с УК «Новый город». Там о проблеме жителей знают и всеми силами пытаются ее решить:

— Уже решаем эту проблему 2,5 месяца. Из-за того, что котельную отключали, система разбалансировалась, возобновить все коммуникации не так просто. После переподключения даже вода ржавая была. На следующей неделе планируется промывка теплосетей. Мы предполагаем, что проблема в них. Чтобы все стабилизировать, провели комплекс мероприятий, и сейчас у жильцов дома практически нет проблем с отоплением.

Администрация города, ГЖИ, по словам УК, в курсе происходящего с домом на ул. Самоварной, 5 и держат на контроле. Владелец котельной не чинит никаких препятствий. Однако разговаривать с редакцией Myslo мужчина отказался. 

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Автор:
сегодня, в 12:12 +1
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