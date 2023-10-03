В домах жилкомплекса «Баташёвский сад» второй день нет горячей воды

Фото из архива Myslo

Жители ЖК «Баташёвский сад» обратились в редакцию Myslo с жалобами. Второй день в пяти домах жилкомплекса нет горячей воды.

— Нам не говорят, когда воду включат. Заранее об отключении никто не предупреждал. На место приезжала технолог из аварийной службы, развела руками, ничего не смогла прокомментировать, — рассказала одна из собственников квартир в ЖК «Баташёвский сад».

За комментарием Myslo обратился в УК «Новый город». Как там пояснили, собственник котельной, находящейся на базе жилищного комплекса, проводит на объекте гидравлические испытания.

Upd.17.00: С редакцией связалась директор УК «Новый город». Она уверяет, что котельная готова к отопительному сезону. По её словам, ответственность за отключение воды несёт собственник котельной: он безосновательно выключил воду и опечатал замки. В свою очередь, сотрудники УК обратились во все инстанции, чтобы решить данный вопрос.