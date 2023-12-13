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Поликлинику в Шварцевском Киреевского района отремонтируют раньше срока
Фото пресс-службы правительства Тульской области

Поликлинику в Шварцевском Киреевского района отремонтируют раньше срока

На капремонт поликлиники и электроснабжения требуется порядка 47 млн руб.

12 декабря на еженедельном оперативном совещании губернатор Алексей Дюмин рассмотрел обращения граждан. Среди них была жалоба жительницы поселка Шварцевского Киреевского района: по ее словам, местная поликлиника требует ремонта.

Министр здравоохранения Тульской области Михаил Малишевский сообщил: в этом году в поликлинике заменили внутренние инженерные сети и оконные блоки. На дальнейший капремонт внутренних помещений поликлиники и электроснабжения требуется порядка 47 млн руб.

— В бюджете Тульской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов средства на эти цели не предусмотрены. Поэтому министерство здравоохранения направит в минфин предложения по капремонту медучреждений региона, в том числе поликлиники в поселке Шварцевском, — прокомментировали в пресс-службе облправительства. 

Алексей Дюмин подчеркнул, что поликлинику нужно привести в порядок уже в следующем году.

Михаил Малишевский также доложил о ходе капитального ремонта в Плехановской поликлинике. В больнице появились уютные зоны ожидания, в кабинетах созданы комфортные условия для пациентов и сотрудников. При поддержке регионального бюджета и нацпроекта введен в эксплуатацию маммограф, цифровой флюорограф и рентген-аппарат.

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Место
ШварцевскийКиреевский район

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