Депутаты Тульской облдумы утвердили бюджет региона на 2024 год

Фото: пресс-служба Тульской областной Думы

В первом чтении законопроект о бюджете был принят в ноябре. Ко второму чтению к законопроекту поступили 69 поправок от губернатора Алексея Дюмина.

Александр Рем – Поправками уточняются показатели бюджета области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов в связи с распределением межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и перераспределением бюджетных ассигнований для обеспечения софинансирования федеральных средств. Доходы бюджета области на 2024 год увеличены на 6,3 млрд рублей и составят 116,2 млрд рублей, расходы – на 8,6 млрд рублей и составят 122,6 млрд рублей, – пояснил зампредседателя областной Думы Александр Рем.

Поправками предлагается в следующем году дополнительно направить 367,0 млн рублей – на государственную поддержку сельскохозяйственного производства, 1 676,6 млн рублей – на увеличение дорожного фонда Тульской области, 611,6 млн рублей – на строительство, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства.

1 237,8 млн рублей добавлено на модернизацию школьных систем образования и создание новых мест в общеобразовательных организациях. 2096,2 млн рублей дополнительно заложено на развитие системы здравоохранения, в том числе на модернизацию первичного звена, обеспечение лекарственными препаратами отдельных категорий граждан, на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний, укрепление материально-технической базы больниц.

На 1565,4 млн рублей больше запланировали на социальную поддержку населения, в том числе на выплату ежемесячного пособия в связи с рождением ребенка, оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта, осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.

700 млн рублей добавлено на строительство моста через реку Упу в областном центре, 133,5 млн рублей – на стимулирование программ жилищного строительства в муниципальных образованиях.

Дума поддержала также закон «О внесении изменений в Закон Тульской области «О бюджете Тульской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Как отметил в своем докладе министр финансов региона, это завершающие в этом году корректировки параметров бюджета.

Первый заместитель председателя облдумы Галина Алешина сообщила, что доходы бюджета на 2023 год увеличатся на 6 млрд рублей и составят 119,7 млрд рублей, а расходы – на 310,8 млн рублей и составят 128 млрд рублей. Дефицит уменьшится на 5,7 млрд рублей до 8,3 млрд рублей.

– Изменения затрагивают социальные отрасли. Так, 500 млн рублей добавлено на закупку медикаментов, 200 млн рублей – на достижение целевых показателей оплаты труда медиков, 406,3 млн рублей – на ежемесячные выплаты в связи с рождением ребенка, – отметила Галина Алешина.

55-е заседание Тульской областной Думы провел председатель регионального парламента Николай Воробьев. Присутствовали сенатор Совета Федерации Марина Левина, главный федеральный инспектор по Тульской области Анатолий Симонов, председатель Правительства Тульской области Вячеслав Федорищев, представители органов исполнительной власти области, прокуратуры, счетной палаты, органов местного самоуправления, Молодежного парламента при Тульской областной Думе и Общественной палаты.