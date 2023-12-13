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Жители ул. Сойфера: «Коммунальщики залили наш двор нечистотами!»

Жители ул. Сойфера: «Коммунальщики залили наш двор нечистотами!»

Неприятная ситуация произошла в среду, 13 декабря, между домами № 21 и 23.

В редакцию Myslo обратилась тулячка Татьяна, живущая на ул. Сойфера. Она рассказала, что при устранении последствий аварии сотрудники «Тулагорводоканала» слили воду из колодцев во двор домов № 21 и 23 на территорию детской площадки.

– Вся грязь и отходы жизнедеятельности оказались у нас во дворе. После звонков жильцов дома в разные инстанции они убрали шланг на проезжую часть, продолжая сливать туда грязную воду.

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По словам тулячки, коммунальщики отрицают слив воды из колодца во двор и утверждают, что вода сама «пробралась» туда. Но на сделанных Татьяной фотографиях хорошо виден белый пластиковый шланг – значит, нечистоты сливали во двор намеренно.

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