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Прокуратура обязала обустроить тротуары вокруг объездной в Узловой

Прокуратура обязала обустроить тротуары вокруг объездной в Узловой

В нарушение законодательства дорога не имеет обустроенных тротуаров.

По иску прокурора суд обязал госучреждение принять меры по обустройству тротуаров вдоль автомобильной дороги в Узловском районе. 

Узловская межрайонная прокуратура проверила исполнение госучреждением Тульской области «Тулаавтодор» законодательства о безопасности дорожного движения. Установлено, что региональная дорога, пролегающая через село Супонь, в нарушение требований законодательства не имеет обустроенных тротуаров. Переход через нее создает реальную угрозу жизни и здоровью граждан.

— С целью устранения выявленных нарушений прокуратура района внесла директору учреждения представление, направила иск в суд. ГУ ТО «Тулаавтодор» должно разработать и принять комплекс мер по обустройству тротуаров с обеих сторон вдоль дороги в границах населенных пунктов. Исполнение решения находится на контроле в прокуратуре района, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Тульской области.

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