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Назван топ-10 самых востребованных направлений для переобучения туляков
Фото предоставлено Центром занятости Тульской области.

Назван топ-10 самых востребованных направлений для переобучения туляков

В Центре занятости рассказали, что чаще всего новую профессию решаются освоить люди предпенсионного возраста.

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование доступны благодаря федеральному проекту «Содействие занятости» национального проекта «Демография». 

Благодаря бесплатному обучению граждане, которые попадают под определённые категории, могут повысить квалификацию, сменить профессию или открыть своё дело. Успешное завершение обучения позволяет тулякам сохранить за собой рабочее место, заключить новый трудовой договор с работодателем или стать самозанятым.

По данным Кадрового центра «Работа России» Тульской области, доля граждан, сохранивших рабочее место и трудоустроенных после обучения, составляет 78%. 

Среди самых активных категорий граждан, которые захотели пройти обучение, туляки предпенсионного возраста — 37% от всех одобренных заявок, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста 3 лет, — 36%. Доля безработных граждан, которые решили пройти обучение, — 25%. 

В Тульской области реализуются программы повышения квалификации медицинских работников, педагогов, работников социальной сферы на базе Тульского государственного университета и Тульского педагогического университета им. Л. Н. Толстого.

В 2023 году на единой цифровой платформе «Работа России» было доступно более 300 образовательных программ.

В топ-10 наиболее востребованных направлений, которые туляки выбирали для обучения, вошли:

  • менеджер по работе с маркетплейсами;
  • аналитик маркетплейсов;
  • таргетолог;
  • SМM-специалист;
  • специалист в сфере закупок;
  • психолог-консультант: с нуля до первого клиента;
  • управление персоналом и кадровое делопроизводство;
  • бухгалтер бюджетной организации;
  • специалист по делопроизводству;
  • аналитик данных.

На данный момент приём заявок прекращён, но программа проекта «Демография» продолжится в 2024 году. Узнать об открытых программах обучения и подать заявку туляки смогут удалённо через портал «Работа России» или при личном обращении в центр занятости по месту регистрации. 

Телефон горячей линии: 8 (800) 350-67-71.

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