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«Тула-Арена» примет Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе на призы Шамиля Хисамутдинова
Фото пресс-службы правительства Тульской области

«Тула-Арена» примет Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе на призы Шамиля Хисамутдинова

За медали поборются порядка 300 спортсменов.

С 15 по 17 декабря в спорткомплексе «Тула-Арена» пройдут Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе среди юношей 2007–2008 годов рождения на призы олимпийского чемпиона Шамиля Хисамутдинова.

За медали поборются порядка 300 спортсменов из более чем 16 регионов страны и ближнего зарубежья.

Целью мероприятия является развитие и популяризация греко-римской борьбы в Тульской области и привлечение юных спортсменов к здоровому образу жизни.

Планируется, что на турнир приедут почетные гости: трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин, олимпийские чемпионы Шамиль Хисамутдинов, Алексей Мишин, Мнацакан Искандарян.

Торжественное открытие состоится 16 декабря в 14.00 по адресу: Тула, Калужское шоссе, 18.

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