Диспетчер по телефону помогла женщине родить в машине: роды принимал муж

Фото министерства здравоохранения Тульской области

Это первый случай ведения родов по телефону за все 5 лет работы Тульского центра медицины катастроф.

Семья из Воронежской области ехала на машине в роддом в Москву. Когда они пересекали Тульскую область, у 29-летней женщины начались стремительные роды: отошли воды.

Мужчина вызвал бригаду скорой помощи. На вызов среагировала Надежда Кузнецова — диспетчер оперативного отдела Центра медицины катастроф. Она направила на вызов реанимационную бригаду.

Вскоре понадобилась безотлагательная помощь: у женщины уже начались потуги. Надежда Кузнецова снова приняла вызов и стала координировать мужчину. Будущий отец следовал указаниям, и в результате родился здоровый ребенок. Скорая прибыла на место спустя 18 минут.

Главный врач Тульского центра медицины катастроф Сергей Мухин так прокомментировал случившееся: