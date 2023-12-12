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Диспетчер по телефону помогла женщине родить в машине: роды принимал муж
Фото министерства здравоохранения Тульской области

Диспетчер по телефону помогла женщине родить в машине: роды принимал муж

Это первый случай ведения родов по телефону за все 5 лет работы Тульского центра медицины катастроф.

Семья из Воронежской области ехала на машине в роддом в Москву. Когда они пересекали Тульскую область, у 29-летней женщины начались стремительные роды: отошли воды.

Мужчина вызвал бригаду скорой помощи. На вызов среагировала Надежда Кузнецова — диспетчер оперативного отдела Центра медицины катастроф. Она направила на вызов реанимационную бригаду.

Вскоре понадобилась безотлагательная помощь: у женщины уже начались потуги. Надежда Кузнецова снова приняла вызов и стала координировать мужчину. Будущий отец следовал указаниям, и в результате родился здоровый ребенок. Скорая прибыла на место спустя 18 минут.

Главный врач Тульского центра медицины катастроф Сергей Мухин так прокомментировал случившееся:

Сергей Мухин

— Это первый случай ведения родов по телефону за все 5 лет работы Центра медицины катастроф. Диспетчер действовала четко и уверенно — как и любой сотрудник службы. Все сотрудники диспетчерской службы имеют медицинское образование и опыт работы в составе выездных бригад, владеют принципами дистанционного консультирования по вопросам оказания первой помощи. 

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Автор:
сегодня, в 10:48 +5
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