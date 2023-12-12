Алексей Дюмин передал тульским школам новые автобусы

Фото пресс-службы правительства Тульской области

Специальные устройства ограничивают скорость движения автобуса до 60 км/ч, а также препятствуют движению, если двери открыты.

12 декабря губернатор Алексей Дюмин передал школам региона 49 новых автобусов разной вместимости, закупленных за счет федеральных средств.

Автобусы оснащены креслами с четырехточечными ремнями безопасности, кнопками экстренной связи с водителем, системой «ГЛОНАСС» и тахографами. Рабочее место водителя оборудовано наружной и внутренней громкоговорящими установками. Специальные устройства ограничивают скорость движения автобуса до 60 км/ч, а также препятствуют движению, если двери открыты. Для удобства юных пассажиров установлены багажные полки для ранцев.

— Все закупленные машины оборудованы в полном соответствии с требованиями безопасности. На этих автобусах ребята смогут добираться не только до школы, но и на спортивные соревнования, научные олимпиады и культурные мероприятия, — отметил Алексей Дюмин.

Министр образования Тульской области Оксана Осташко дополнила, что новые автобусы получат 43 школы из 21 муниципалитета и шесть госучреждений, в том числе организации, где дети живут круглосуточно. Транспорт будет перевозить более 830 школьников. 44 автобуса заменят машины, которые имеют большой износ, пять единиц выйдут на новые маршруты.

Губернатор поручил министерству образования, главам администраций, руководителям школ держать на контроле организацию безопасных условий эксплуатации автобусов. А также в кратчайшие сроки завершить все процедуры по их оформлению и согласовать маршруты, чтобы дети могли добираться до школ с комфортом.

Всего школьный автопарк насчитывает 346 единиц транспорта, которыми пользуется более 10 300 человек.

Благодаря поддержке Минпромторга России с 2016 года в регионе ведется активная работа по обновлению парка школьных автобусов.