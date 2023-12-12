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Алексей Дюмин передал тульским школам новые автобусы
Фото пресс-службы правительства Тульской области

Алексей Дюмин передал тульским школам новые автобусы

Специальные устройства ограничивают скорость движения автобуса до 60 км/ч, а также препятствуют движению, если двери открыты.

12 декабря губернатор Алексей Дюмин передал школам региона 49 новых автобусов разной вместимости, закупленных за счет федеральных средств.

Автобусы оснащены креслами с четырехточечными ремнями безопасности, кнопками экстренной связи с водителем, системой «ГЛОНАСС» и тахографами. Рабочее место водителя оборудовано наружной и внутренней громкоговорящими установками. Специальные устройства ограничивают скорость движения автобуса до 60 км/ч, а также препятствуют движению, если двери открыты. Для удобства юных пассажиров установлены багажные полки для ранцев.

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— Все закупленные машины оборудованы в полном соответствии с требованиями безопасности. На этих автобусах ребята смогут добираться не только до школы, но и на спортивные соревнования, научные олимпиады и культурные мероприятия, — отметил Алексей Дюмин.

Министр образования Тульской области Оксана Осташко дополнила, что новые автобусы получат 43 школы из 21 муниципалитета и шесть госучреждений, в том числе организации, где дети живут круглосуточно. Транспорт будет перевозить более 830 школьников. 44 автобуса заменят машины, которые имеют большой износ, пять единиц выйдут на новые маршруты.

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Губернатор поручил министерству образования, главам администраций, руководителям школ держать на контроле организацию безопасных условий эксплуатации автобусов. А также в кратчайшие сроки завершить все процедуры по их оформлению и согласовать маршруты, чтобы дети могли добираться до школ с комфортом.

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Всего школьный автопарк насчитывает 346 единиц транспорта, которыми пользуется более 10 300 человек.

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Благодаря поддержке Минпромторга России с 2016 года в регионе ведется активная работа по обновлению парка школьных автобусов.

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