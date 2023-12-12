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В центре Тулы сняли «ослепительный» КамАЗ

В центре Тулы сняли «ослепительный» КамАЗ

Видео с самосвалом опубликовали в Сети.

В телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали видео, снятое в районе поворота с ул. Советской на ул. Союзную в Туле. На записи запечатлен самосвал, водитель которого явно неравнодушен к осветительным приборам своего авто.

«Тула, ул. Советская. КамАЗ с LED-балками параллельно с поворотниками», — прокомментировал автор кадров.


 

 

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Сюжет: Накажи автохама
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Автор:
сегодня, в 17:01 +1
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