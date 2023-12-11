Сугробы на ул. Хворостухина разгребли после публикации на Myslo

Фото администрации Тулы

«По информации управления по транспорту и дорожному хозяйству, работы по ликвидации последствий снегопада в городе продолжаются. В соответствии с графиком сегодня, 11 декабря, на ул. Хворостухина ведутся работы по вывозу снежных отвалов», — такой комментарий администрация Тулы прислала в редакцию Myslo.

Ранее мы сообщали о том, что туляки сняли видео с улицы Хворостухина с жалобой на огромные сугробы.

«Вот так у нас на ул. Хворостухина убирают снег. Вечером пробки даже здесь!» — пишет тулячка Светлана Майская.