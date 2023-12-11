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Сугробы на ул. Хворостухина разгребли после публикации на Myslo
Фото администрации Тулы

Сугробы на ул. Хворостухина разгребли после публикации на Myslo

Администрация Тулы сообщила, что ведет работы по вывозу снежных отвалов.

«По информации управления по транспорту и дорожному хозяйству, работы по ликвидации последствий снегопада в городе продолжаются. В соответствии с графиком сегодня, 11 декабря, на ул. Хворостухина ведутся работы по вывозу снежных отвалов», — такой комментарий администрация Тулы прислала в редакцию Myslo.

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Ранее мы сообщали о том, что туляки сняли видео с улицы Хворостухина с жалобой на огромные сугробы.

«Вот так у нас на ул. Хворостухина убирают снег. Вечером пробки даже здесь!» — пишет тулячка Светлана Майская.

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