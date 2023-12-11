В Туле студент колледжа помог задержать вора в «Гостином дворе»

После чего передал его правоохранителям.

9 декабря в торгово-развлекательном центре «Гостиный двор» молодой человек помог задержать подозреваемого в краже. Об этом в Myslo сообщили очевидцы происшествия.

По предварительным данным, злоумышленник утащил куртку в одном из магазинов и попытался сбежать. Продавец, преследовавшая беглеца, попросила у прохожих о помощи:

— Женщина крикнула, что из магазина украли куртку и нужно задержать вора. Один парень быстро среагировал и сразу схватил злодея. Они чуть поборолись, он его скрутил, после чего передал правоохранителям, — сообщил Myslo один из очевидцев.

По нашей информации, парень, задержавший злоумышленника, является студентом одного из местных колледжей.

В пресс-службе областного УМВД сообщили, что по данному факту в настоящий момент проводится процессуальная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.