Тульский отряд ЛизаАлерт запустил акцию «Ночной патруль»

Фото "ЛизаАлерт"

Тульский поисковый отряд ЛизаАлерт запустил традиционную акцию – «Ночной патруль».



С 6 декабря добровольцы отряда патрулируют улицы и дороги области, оказывая помощь людям, попавшим в трудную ситуацию в тяжелых метеорологических условиях. Волонтеры рассказали на что следует обратить внимание.



Ночью на морозе батарея садится быстро. Без телефона и теплой одежды человек имеет все шансы утром попасть в новостные сводки. Он может опоздать на последний автобус, задержаться в гостях и пойти пешком домой, остаться без денег в чужом городе, сесть не на тот маршрут, дезориентироваться, уснуть на остановке в состоянии алкогольного опьянения.

– Если вы нашли человека на морозе, звоните по номеру 112 и на горячую линию «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52. Мы подскажем, что делать дальше. Не забудьте записать номер бригады скорой помощи, данные потерявшегося или контакт полиции. Сообщите, пожалуйста, эту информацию нам на горячую линию. Мы проследим за судьбой найденного человека, – рассказали поисковики.

Проект поддерживают АЗС «Газпромнефть» и люди, которые делятся своими бонусами в рамках программы «Нам по пути». Благодаря им добровольцев есть возможность заправить топливом свои автомобили и продолжить свой путь.

Поделиться бонусами можно следующими способами:

Установите мобильное приложение сети АЗС «Газпромнефть»;

В мобильном приложении нажмите на карту, с которой хотите совершить перевод в адрес поискового отряда и нажмите раздел «Перевод бонусов»;

Нажмите «Благотворительность. Перевод бонусов отряду «ЛизаАлерт» и введите количество бонусов;

Подтвердите решение: введите проверочный смс-код, который поступит на ваш телефон.

В зимнее время как-никогда важно оставаться неравнодушными. Не проходите мимо людей, которые нуждаются в помощи.