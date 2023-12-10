Погода в Туле 10 декабря: облачно, небольшой снег и до -10

Фото Алексея Пирязева

В воскресенье в регионе ожидается облачная погода. Небольшой снег, местами до 2,7 мм за сутки. На дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура ночью – от -15…-10°С, днем -10…-5°С. Атмосферное давление – 750-700 мм рт. ст.