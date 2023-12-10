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Погода в Туле 10 декабря: облачно, небольшой снег и до -10
Фото Алексея Пирязева

Погода в Туле 10 декабря: облачно, небольшой снег и до -10

Синоптики обещают умеренный снег и гололедицу.

В воскресенье в регионе ожидается облачная погода. Небольшой снег, местами до 2,7 мм за сутки. На дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный 5-10 м/с.  Температура ночью – от -15…-10°С, днем -10…-5°С. Атмосферное давление – 750-700 мм рт. ст.

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