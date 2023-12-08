  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тульский экзотариум перешел в ведение минприроды - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тульский экзотариум перешел в ведение минприроды
Фото из архива Myslo

Тульский экзотариум перешел в ведение минприроды

Постановление о переименовании и новом учредителе подписал председатель правительства региона Вячеслав Федорищев.

Учредителем тульского экзотариума станет региональное министерство природных ресурсов и экологии. Само заведение переименуют. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Тульской области Вячеслав Федорищев.

Так, «Государственное учреждение культуры Тульской области „Тульский областной экзотариум“» переименуют в «Государственное учреждение Тульской области „Тульский областной экзотариум“». Ранее заведение принадлежало минкульту, а теперь будет подведомственно региональному министерству природы.

Постановление вступило в силу со дня официального опубликования — 7 декабря.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 12:25 +1
Другие статьи по темам
Люди
Вячеслав Федорищев
Место
Тульский областной экзотариум

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульская прокуратура проверит цены на яйца: их цена за год выросла на 40%
Тульская прокуратура проверит цены на яйца: их цена за год выросла на 40%
В тульских зразах нашли листерию и сальмонеллы
В тульских зразах нашли листерию и сальмонеллы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.