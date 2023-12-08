Тульский экзотариум перешел в ведение минприроды

Учредителем тульского экзотариума станет региональное министерство природных ресурсов и экологии. Само заведение переименуют. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Тульской области Вячеслав Федорищев.
Так, «Государственное учреждение культуры Тульской области „Тульский областной экзотариум“» переименуют в «Государственное учреждение Тульской области „Тульский областной экзотариум“». Ранее заведение принадлежало минкульту, а теперь будет подведомственно региональному министерству природы.
Постановление вступило в силу со дня официального опубликования — 7 декабря.