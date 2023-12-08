Тульская прокуратура проверит цены на яйца: их цена за год выросла на 40%

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Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил региональным прокурорам провести надзорные проверки производителей куриных яиц и розничных продавцов этих товаров.

Накануне в генпрокуратуре РФ состоялось заседание межведомственной экспертной группы по противодействию картелям. Там встретились представители минпромторга, минсельхоза, ФАС, Российского птицеводческого союза и Ассоциации компаний розничной торговли. Они обсуждали вопросы динамики стоимости куриных яиц и работу по сдерживанию цен.

Средняя розничная цена данного товара за год увеличилась более чем на 40%.

— Субъектам РФ поручено во взаимодействии с антимонопольными и иными уполномоченными органами осуществить надзорные проверки деятельности производителей куриных яиц и розничных продавцов этих товаров, — передает генпрокуратура.

По итогам проверок по всем выявленным нарушениям примут исчерпывающие меры реагирования для защиты прав граждан от необоснованного роста цен.

Напомним, накануне Туластат заявил: цена на яйца в нашем регионе выросла за последнюю неделю на 8%.