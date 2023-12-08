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В тульских зразах нашли листерию и сальмонеллы
Фото: ru.freepik.com

В тульских зразах нашли листерию и сальмонеллы

Производителю выдали предостережение.

В продукции компании ООО «Добрый пекарь и КО» обнаружили патогенные организмы. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям проверило продукцию тульской компании. Эксперты взяли пробы зраз из курицы и индейки со шпинатом и сыром. Там обнаружили патогенные бактерии — листерию и сальмонеллы. 

— Управление выдало ООО «Добрый пекарь и КО» предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований, — рассказали в пресс-службе ведомства.

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