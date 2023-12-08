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На ул. Маргелова в Туле ограничат стоянку транспорта

На ул. Маргелова в Туле ограничат стоянку транспорта

Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На ул. Генерала Маргелова в субботу пройдут работы по уборке и вывозу снега. Для обеспечения безопасности в ночь на 9 декабря, с 0.00 до 6.00, будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта на участке от пр. Ленина до Платоновского парка.

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