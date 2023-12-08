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В Тульской области для управляющих компаний ввели новый индикатор риска
Фото из архива Myslo

В Тульской области для управляющих компаний ввели новый индикатор риска

Соответствующее постановление подписал глава регионального правительства Вячеслав Федорищев.

Утверждён новый индикатор риска нарушения обязательных требований при осуществлении регионального лицензионного контроля за управляющими компаниями, работающими в Тульской области.

Этим индикатором является исключение в течение квартала календарного года из реестра лицензий Тульской области сведений о более чем 50% домов, управление которыми осуществляет контролируемое лицо в случае невыполнения им условий договора управления.

Текст документа можно найти здесь.

Проще говоря, теперь региональное правительство будет оценивать, насколько часто туляки расторгают договора с коммунальщиками, которые ненадлежащим образом относятся к своим обязанностям. Компании, качеством работы которых будут недовольны жители, попадут в зону риска и могут лишиться лицензии.

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Фотограф:
сегодня, в 20:17 0
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