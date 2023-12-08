В Тульской области для управляющих компаний ввели новый индикатор риска

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Утверждён новый индикатор риска нарушения обязательных требований при осуществлении регионального лицензионного контроля за управляющими компаниями, работающими в Тульской области.

Этим индикатором является исключение в течение квартала календарного года из реестра лицензий Тульской области сведений о более чем 50% домов, управление которыми осуществляет контролируемое лицо в случае невыполнения им условий договора управления.

Текст документа можно найти здесь.

Проще говоря, теперь региональное правительство будет оценивать, насколько часто туляки расторгают договора с коммунальщиками, которые ненадлежащим образом относятся к своим обязанностям. Компании, качеством работы которых будут недовольны жители, попадут в зону риска и могут лишиться лицензии.