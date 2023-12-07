В Центральной России экстремальные морозы усилятся

Фото Алексея Пирязева.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни похолодает до -20 градусов.

В начале декабря практически вся страна оказалась во власти экстремальных морозов. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни они усилятся. Виновником такой погоды стали несколько антициклонов.

Так, в азиатской части страны — в Якутии, Приколымье — температура ночью уже опускается почти до −60°. В Новосибирске, где накануне было −6,5°, уже сегодня термометры покажут −22°.

— В Европейской России будет теплее, чем в азиатской. Здесь холода будут распространяться из акватории Карского моря. 30-градусная стужа ожидается на Северном Урале, в Республике Коми и Волго-Вятском районе, — говорят синоптики погодного центра «Фобос».

В Центральной России, в том числе в Москве, Туле, ожидается на 7-9°ниже нормы декабря. В последующие дни похолодает до −14…−17°.

С субботы столбики термометров в ночные часы будут опускаться

ниже −20°.

Прогнозируется, что мороз пришел надолго и будет только крепчать.