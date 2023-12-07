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За 11 месяцев в ДТП на «встречке» погибли 45 туляков
Фото УГИБДД по Тульской области

За 11 месяцев в ДТП на «встречке» погибли 45 туляков

Статистику за прошедший период огласили в УГИБДД России по Тульской области.

За истекшие 11 месяцев этого года на тульских дорогах по вине водителей из-за выезда на полосу встречного движения произошло 154 ДТП. В них погибли 45 человек, 249 получили ранения. Такую информацию огласили в УГИБДД России по Тульской области.

– Многие водители считают, что обгон по «встречке» – отличный способ сократить время в пути, особенно в условиях большого потока машин и увеличения пробок. В результате самонадеянности может произойти лобовое столкновение со встречным автомобилем, которое зачастую влечет за собой человеческие жертвы, – рассказали в пресс-службе УГИБДД России по Тульской области.

Полицейские напомнили пункты ПДД, при которых запрещен обгон:

  • транспортное средство, движущееся впереди, производит обгон или объезд препятствия;
  • транспортное средство, движущееся впереди по той же полосе, подало сигнал поворота налево;
  • водитель понимает, что после окончания обгона он не сможет, не создавая опасности для движения и помех обгоняемому транспортному средству, вернуться на ранее занимаемую полосу;
  • транспортное средство, следующее за вашим, начало обгон.

Также обгон запрещается на регулируемых перекрестках, а также на нерегулируемых перекрестках при движении по дороге, не являющейся главной; на пешеходных переходах; на железнодорожных переездах и ближе, чем за 100 метров перед ними; на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними, а также в тоннелях; конце подъема, на опасных поворотах и на других участках с ограниченной видимостью.

Справка

В соответствии с ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ, выезд в нарушение ПДД РФ на полосу, предназначенную для встречного движения, влечет наложение административного штрафа в размере 5000 рублей или лишение права управления на срок от 4 до 6 месяцев. А также, в соответствии с частью 5 статьи 12.15 КоАП РФ повторное совершение данного административного правонарушения, влечет лишение права управления на 1 год.

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