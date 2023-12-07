В Киреевске два студента заклеили приятелю глаза скотчем и ограбили его

Всё произошло полтора месяца назад. По данным региональной прокуратуры, ранее злоумышленники не имели проблем с законом.

В Киреевской межрайонной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух студентов 19 и 20 лет. Они обвиняются в совершении грабежа по предварительному сговору с применением насилия.

По данным пресс-службы ведомства, 26 октября приятели встретились со своим 22-летним знакомым на ул. Набережной, повалили его на землю, насильно затолкали в автомобиль, а затем заклеили ему пленкой и скотчем глаза.

Катаясь по улицам Киреевска, они перевели с банковского счёта потерпевшего на счёт одного из нападавших 92300 рублей, а затем отвезли парня в пос. Прогресс, выкинули его из машины и скрылись. Обвиняемые полностью признали вину и дожидаются суда в СИЗО.