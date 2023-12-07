Тульская область в числе регионов с острым дефицитом вакцин от кори и коклюша

Фото из архива Myslo.

В 12 регионах России наблюдается острый дефицит вакцин от кори и коклюша. По данным Mash, это Челябинская, Новосибирская, Кемеровская, Свердловская, Брянская, Калининградская, Архангельская, Вологодская, Калужская, Тульская области, Карелия и Татарстан.

Сообщается, что с августа в стране растет количество зараженных. По данным Mash, количество пациентов с подтвержденными случаями кори и коклюша составляет 440 человек.

Напомним, о ситуации с вакциной от кори в Тульской области Myslo писал в ноябре. В региональном минздраве тогда заявили, что поставка ожидается до конца текущего года.

— На случай вспышки кори в регионе в запасе есть 1200 доз монокоревой вакцины для взрослых и детей, — сообщали в ведомстве.