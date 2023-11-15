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«Поставка будет до конца года»: тульский минздрав о вакцине против кори
Фото из архива Myslo

«Поставка будет до конца года»: тульский минздрав о вакцине против кори

В ведомстве прокомментировали информацию.

Сегодня, 15 ноября, туляки сообщили, что в нескольких поликлиниках закончились вакцины от кори, а врачи на вопросы о поставках буквально разводят руками. Жители города обеспокоены, поскольку весной в стране зафиксировали вспышку кори.

Тульский минздрав прокомментировал информацию об отсутствии вакцин против кори:

— В рамках национального календаря профилактических прививок паротитно-коревая вакцина и вакцина корь-паротит-краснуха поставляется в регион за счет средств федерального бюджета. Поставка ожидается до конца текущего года. Педиатр скорректирует график вакцинации ребенка.

сегодня, в 16:10 0
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