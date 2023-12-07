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Предприятия ОПК приглашают туляков на очередную ярмарку трудоустройства
Фото предоставлено Центром занятости Тульской области.

Предприятия ОПК приглашают туляков на очередную ярмарку трудоустройства

Соискателям предложат более 500 вакантных рабочих мест.

Туляков приглашают на ярмарку вакансий. Работодатели — предприятия оборонно-промышленного комплекса — готовы предложить потенциальным сотрудникам расширенный соцпакет, активную корпоративную жизнь, бесплатное посещение физкультурно-оздоровительного комплекса, доставку корпоративным транспортом к месту работы и обратно. 

Соискателям предложат более 500 вакантных рабочих мест. Среди вакансий самые востребованные специалисты Тульской области:

  • оператор станков с программным управлением 4 разряда,
  • слесарь механосборочных работ,
  • регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 4 разряда,
  • ведущий инженер-измеритель,
  • ведущий экономист,
  • токарь-расточник,
  • водитель автомобиля,
  • экспедитор по перевозке грузов и др. 

Средняя заработная плата по некоторым вакансиям: 

  • оператор станков с программным управлением 4 разряда — 93 тысячи рублей; 
  • монтажник радиоэлектронной аппаратуры — 81 тысяча рублей; 
  •  токарь — расточник 5 разряда — 116 тысяч рублей. 

Большинство вакансий подойдут для студентов старших курсов технических направлений обучения. 

Ярмарка трудоустройства состоится 8 декабря в здании Кадрового центра «Работа России» с 14.00 до 16.00 по адресу: ул. Демонстрации 34. 

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