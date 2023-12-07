Предприятия ОПК приглашают туляков на очередную ярмарку трудоустройства

Фото предоставлено Центром занятости Тульской области.

Туляков приглашают на ярмарку вакансий. Работодатели — предприятия оборонно-промышленного комплекса — готовы предложить потенциальным сотрудникам расширенный соцпакет, активную корпоративную жизнь, бесплатное посещение физкультурно-оздоровительного комплекса, доставку корпоративным транспортом к месту работы и обратно.

Соискателям предложат более 500 вакантных рабочих мест. Среди вакансий самые востребованные специалисты Тульской области:

оператор станков с программным управлением 4 разряда,

слесарь механосборочных работ,

регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 4 разряда,

ведущий инженер-измеритель,

ведущий экономист,

токарь-расточник,

водитель автомобиля,

экспедитор по перевозке грузов и др.

Средняя заработная плата по некоторым вакансиям:

оператор станков с программным управлением 4 разряда — 93 тысячи рублей;

монтажник радиоэлектронной аппаратуры — 81 тысяча рублей;

токарь — расточник 5 разряда — 116 тысяч рублей.

Большинство вакансий подойдут для студентов старших курсов технических направлений обучения.

Ярмарка трудоустройства состоится 8 декабря в здании Кадрового центра «Работа России» с 14.00 до 16.00 по адресу: ул. Демонстрации 34.