Предприятия ОПК приглашают туляков на очередную ярмарку трудоустройства

Туляков приглашают на ярмарку вакансий. Работодатели — предприятия оборонно-промышленного комплекса — готовы предложить потенциальным сотрудникам расширенный соцпакет, активную корпоративную жизнь, бесплатное посещение физкультурно-оздоровительного комплекса, доставку корпоративным транспортом к месту работы и обратно.
Соискателям предложат более 500 вакантных рабочих мест. Среди вакансий самые востребованные специалисты Тульской области:
- оператор станков с программным управлением 4 разряда,
- слесарь механосборочных работ,
- регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 4 разряда,
- ведущий инженер-измеритель,
- ведущий экономист,
- токарь-расточник,
- водитель автомобиля,
- экспедитор по перевозке грузов и др.
Средняя заработная плата по некоторым вакансиям:
- оператор станков с программным управлением 4 разряда — 93 тысячи рублей;
- монтажник радиоэлектронной аппаратуры — 81 тысяча рублей;
- токарь — расточник 5 разряда — 116 тысяч рублей.
Большинство вакансий подойдут для студентов старших курсов технических направлений обучения.
Ярмарка трудоустройства состоится 8 декабря в здании Кадрового центра «Работа России» с 14.00 до 16.00 по адресу: ул. Демонстрации 34.