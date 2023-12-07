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Житель Тульской области зарезал фермера из-за спора о коровах и 2 месяца был в бегах

Житель Тульской области зарезал фермера из-за спора о коровах и 2 месяца был в бегах

Три года назад он избивал и топил жену погибшего.

Затянувшийся конфликт

55-летний Александр Дагаев, проработав большую часть жизни в полиции, после выхода на пенсию решил заняться фермерством. Вместе с женой, 53-летней Ириной, обосновался в крохотном селе под Алексином.

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Александр Дагаев.

Жили не роскошно, но на жизнь вполне хватало — разводили кур и коров. Именно из-за наличия парнокопытных чету Дагаевых невзлюбили их соседи — семья Ивановых (фамилия изменена - прим. ред.) , проживающая метрах в 500 от их участка. 

— По какой-то причине они решили, что коровы пасутся на их территории. Видимо, считали, что им принадлежит вся земля, которая находится в пределах видимости. Строчили жалобы в Россельхознадзор и администрацию, мол, мы захватили чужой участок. Специалисты пару раз приезжали с проверками, никаких нарушений, разумеется, не обнаружили. Ивановы с тех пор на нас обиду затаили и при каждой встрече поливали грязью, — рассказывает Ирина Дагаева.

Летом 2020 года конфликт между семьями достиг наивысшей точки. Соседи жестоко избили и едва не утопили Ирину. От гибели её спас один из дачников, который в этот день приехал в село.

— Я как раз собиралась гнать их домой, была в своих мыслях, даже не заметила, как эти душегубы подошли ко мне со спины — муж с женой и сыночек их.

Набросились с кулаками, а потом потащили к речке, сунули
головой в воду. Думаю, хотели утопить

Повезло, что в этот момент наш сосед, парень из Москвы, приехал к себе на дачу. Посигналил им, крикнул, чтоб отпустили меня. Только благодаря ему я и осталась жива, — вспоминает женщина. 

В этот же день Ирина зафиксировала побои, написала заявление в полицию и обратилась за медицинской помощью. Врачи диагностировали травмы живота, грудной клетки и спины, множественные гематомы.

— После того, как выписалась, позвонила в райотдел — узнать, что с моим заявлением. А меня начали кормить завтраками. Прошло 3 года, а эта история так и остается в подвешенном состоянии. Справедливости добиться невозможно, — возмущается Ирина.

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Жестокое убийство и побег

После случившегося между семьями воцарилось подобие холодной войны — они начисто игнорировали друг друга. Подобное состояние продержалось до нынешней осени: в октябре Ивановы снова начали одолевать Россельхознадзор жалобами на Дагаевых.

— 24 октября Саша привез домой дочку в районе шести вечера, а потом, не раздеваясь, сразу же решил проверить, что там с коровами нашими. Пообещал, что не будет реагировать на провокации соседей и просто пригонит скот. Поцеловал в лоб меня и ушёл. Живым я его больше не видела, — делится женщина.

Накормив дочь и разогрев ужин для мужа, Ирина не заметила, как пролетел час. Вышла на улицу и увидела, что коровы в стойле, а мужа нигде нет. Собралась одеться, чтобы отправиться на его поиски и в этот момент увидела, как к их дому подъезжают машины полиции и скорой:

— Сразу поняла, что беда случилась. И заревела… Врачи подошли, спросили, где тут дом Ивановых. Я на автомате их повела туда. Иду, а слезы не утихают.

Издалека заметила тело мужа — ноги подкосились, сознание начала терять. Эти изверги разбили ему голову и зарезали ножом как скотину какую-то.

А старшая Иванова с ухмылкой полицейским говорит — вон там труп преступника валяется, забирайте. А потом ко мне наклоняется и шепчет: «собаке — собачья смерть».

IMG_5090.JPGМесто убийства Александра Дагаева.

«Защищал мать и немного перестарался»

Правоохранителям соседи заявили, что пьяный Александр Дагаев пришёл к их дому и сходу набросился на Иванову. Её сын выскочил и вступил в драку, а потом случайно ударил Дагаева ножом.

На теле погибшего насчитали не менее 20 ножевых ранений. После этого 45-летний Александр Иванов сбежал и его местоположение его семье якобы неизвестно.

В беседе с журналистом Myslo отец подозреваемого в убийстве сообщил, что сын просто заступался за мать и «немного перестарался»:

— Дагаев вусмерть пьяный притащился, напал на жену моей без видимой причины. Сын увидел и бросился на защиту. Ножа при нем не было. Может, у Дагаева отобрал? И не было там столько ножевых. От силы, раза 3-4 ударил.

Я, правда, сам спал в это время — мне супруга все рассказала.

Потом сын сбежал с перепугу, где он сейчас — неизвестно. Связи с ним у нас сейчас никакой не имеется.

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Отец Иванова.

Подозреваемого в преступлении задержали спустя 45 дней после трагедии. По факту убийства Александра Дагаева возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 105 УК РФ.

— В настоящий момент ему предъявлено обвинение, в ближайшее время будет избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, — сообщили Myslo в пресс-службе регионального Следственного комитета.

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сегодня, в 14:45 +5
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