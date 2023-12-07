Признали аварийной, но не расселили: судьбу тульской двухэтажки взял на контроль глава СК

Десять лет назад дом по ул. Гайдара признали аварийным, но жителей так и не расселили.

Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по информации о ненадлежащих условиях проживания в тульском многоквартирном доме.

Еще 10 лет назад в доме № 6 по ул. Гайдара разрушились фасад и кровля. В 2013 году здание признали аварийным, однако жильцов до сих пор не расселили. Управляющая компания от обслуживания дома отказалась.

Дом включили в региональную программу капремонта. Согласно программе, ремонт крыши, фасада и системы электроснабжения запланирован лишь на 2032-2034 годы. А системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения планируется отреставрировать лишь в 2035-2037 годах.

– В СУ СК России по Тульской области организована процессуальная проверка. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Тульской области Владимиру Усову представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении, – пишет информационный центр СК России.