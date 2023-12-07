Минздрав Тульской области прокомментировал информацию о нехватке вакцин от кори и коклюша

Фото из архива Myslo.

Какая ситуация в тульских больницах?

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Тульская область в числе регионов с острым дефицитом вакцин от кори и коклюша. В региональном минздраве прокомментировали эту информацию:

— В рамках национального календаря профилактических прививок паротитно-коревая вакцина и вакцина корь-паротит-краснуха поставляется в регион за счёт средств федерального бюджета. Поставка ожидается до конца текущего года. Педиатр скорректирует график вакцинации ребёнка.

На случай вспышки кори в регионе в запасе есть 1200 доз монокоревой вакцины.

Также в ведомстве отметили, что вакцина от коклюша есть в наличии в достаточном количестве.