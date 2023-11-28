Скульптор Юрий Уваркин о памятнике Теще, самоваре и Туле

Фото Алексея Пирязева.

Юрий Алексеевич Уваркин — один из самых из­вестных скульпторов Тулы. Все горожане знают его знаменитый памятник Теще — динозавр у экзотариума.

Малышам и их родителям очень полюбилось «Лебединое озеро» в Центральном парке и «Грибная полянка» в Кремлевском сквере. Ну а совсем недавно в центре Тулы открыли новый арт-объект — красивейший самовар, который по вечерам светится и создает волшебную атмосферу. Всего в Туле у Юрия Уваркина около 20 работ!

Myslo заглянул в гости к Мастеру.

С недавнего времени Юрий Алексеевич — председатель Тульского областного отделения «Союза художников России». Сам Уваркин окончил Орловское художественное училище, его работы находятся в музеях России, частных собраниях как в нашей стране, так и за рубежом.

В арсенале Юрия Уваркина — садово-парковая скульптура, скульптура малых форм, рельефы, монументальная скульп­тура. И немного — графика.

— Юрий Алексеевич, сколько Вы уже в творчестве?

— В детском саду уже что-то начал мазать (смеется). Кто-то рисовать хочет, кто-то чертить, кто-то летать, кто-то лечить… Я захотел быть скульптором. Лет в 14 уже понял, что это — моё. Начал заниматься в Тульской детской художественной школе, правда, пошел туда поздно. Я там был, считай, самым взрослым учеником.

— Сразу стало получаться?

— Нет, конечно. Ни у кого сразу не получается. Учиться было очень интересно. Затем я поступил в Орловское художественное училище на отделение скульптуры. Ушел в армию, отслужил, вернулся и окончил училище. О другом занятии для себя я даже не думал — только скульптура.

— Юрий Алексеевич, что Вас больше всего вдохновляет в творчестве?

— Сама жизнь. Ты просто живешь, видишь, наблюдаешь… У меня есть серия работ «Грехи и заповеди», они сейчас экспонируются в Дворянском собрании. Откуда ко мне пришли эти образы? Просто взяли и пришли. Все это набирается из эмоций, из ощущений, каких-то своих внутренних желаний. Что-то ты прочитал, услышал, увидел. Захотелось что-то подчеркнуть, над чем-то посмеяться. Вот я затеял, мне понравилось — ну почему бы серию не продолжить? И уже невозможно оторваться. А придумать надо так, чтобы все скульптуры были оригинальными.

— Есть любимый материал?

— Конечно, это бронза. Дорогой, очень пластичный, позволяет показать и глубину, и плоскость, и фактуру. Очень красивый материал. Большие городские работы все из бронзы.



Бронзовый самовар с подсветкой высотой 5,1 м находится рядом с машиностроительным колледжем им. Никиты Демидова, недалеко от башни Пятницких ворот Тульского кремля.

— Самая свежая работа в городе — самовар. Кто-то называет его «памятник самовару», кто-то «арт-объект». А Вы?

— Не знаю (смеется). Я когда динозавра сделал, для меня он был динозавр. А в народе он — Теща (смеется).

Самовар — вот такая получилась штучка светящаяся. Наверное да, это арт-объект, потому что он со световым эффектом, не чисто скульптурный. Мне бы хотелось ещё посильнее его осветить снаружи, если получится договориться с электриками — я сделаю. Мы думали, что раз самовар поставили, можно перекреститься и забыть, но любую вещь можно дорабатывать.

— Вы довольны, как все получилось?

— Всегда так: делаешь — вроде ничего. А потом увидишь со стороны — вот здесь можно было бы получше, вот здесь немного иначе. И хотелось бы что-то изменить, но уже все. Да у любого автора так… Внутренние искания. Время проходит — и меняется видение, точка зрения…



Динозавр, а в народе – памятник Теще, радует туляков уже 34 года!

— Самая знаменитая Ваша скульптура — динозавр у экзотариума в Заречье…

— Да как-то он залип у всех, а меня, если честно, он уже не радует (улыбается). Ну сколько можно? Я поставил его в 1989 году, был заказ от экзотариума. На самом деле, это недоделанный вход, там еще должна быть радиальная стена с надписью. Но начались тяжелые времена, и остался один динозавр.

— А когда узнали, что его стали называть памятником Теще, как отреагировали?

— Моя теща не обиделась (смеется). Радует, что ее одевают на все праздники, что ее любят туляки.



Композиция «Грибная полянка» находится по адресу: ул. Менделеевская, 8,

в самом центре Тулы.

— А по тематике Вам что ближе?

— Интересные работы. Хочется делать не просто болванчиков, а в них надо вложить душу, напряжение… Просто фигуры я не люблю. Нравится, когда вещь пластичная. Могу сказать, что лебеди, ёжик — умиляют. Добрые работы.

— В семье кто-то продолжил Ваше дело?

— Нет. Сын выбрал профессию юриста, ну, а внуку всего четыре года, так что не всё потеряно (смеется). Я не буду настаивать, потому что это — тяжелый хлеб.

