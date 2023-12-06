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Стали известны имена первых обладателей звания «Юный патриот города-героя Тулы»

Стали известны имена первых обладателей звания «Юный патриот города-героя Тулы»

Соответствующее постановление подписал глава городской администрации Илья Беспалов.

Звание «Юный патриот города-героя Тулы» присвоено:

  • Ивану Комиссарову, воспитаннику МБУ «Молодежный центр «Спектр»,
  • Марии Кузнецовой, учащейся МБОУ ЦО № 58 «Поколение будущего»,
  • Аркадию Семину, воспитаннику клуба начально-технического творчества молодежи «Электрон»,
  • Юлии Таракановой, учащейся МБОУ ЦО № 12,
  • Виктории Федотовой, воспитаннице МБУ ДО «Центр детско-юношеского туризма и патриотического воспитания».

Юные патриоты в торжественной обстановке получат медали и удостоверения к ним, а также вознаграждение в размере 6000 рублей.

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