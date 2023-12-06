Стали известны имена первых обладателей звания «Юный патриот города-героя Тулы»

Звание «Юный патриот города-героя Тулы» присвоено:
- Ивану Комиссарову, воспитаннику МБУ «Молодежный центр «Спектр»,
- Марии Кузнецовой, учащейся МБОУ ЦО № 58 «Поколение будущего»,
- Аркадию Семину, воспитаннику клуба начально-технического творчества молодежи «Электрон»,
- Юлии Таракановой, учащейся МБОУ ЦО № 12,
- Виктории Федотовой, воспитаннице МБУ ДО «Центр детско-юношеского туризма и патриотического воспитания».
Юные патриоты в торжественной обстановке получат медали и удостоверения к ним, а также вознаграждение в размере 6000 рублей.