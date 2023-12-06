В Туле силовики испортили аппетит четверым нелегалам

Фото: Telegram-канал «???????Тула. ЭкстремиZм»

Сотрудники правоохранительных органов провели профилактический рейд в кафе, расположенных на Новомосковском шоссе в Туле. Были проверены около 30 граждан Средней Азии.

В отношении четверых из них были составлены протоколы за нарушение миграционного и трудового законодательства, вскоре нелегалов депортируют на Родину.

В отношении хозяина «чайханы» назначена проверка по факту незаконного привлечения к трудовой деятельности иностранного гражданина. Ему грозит штраф. Кроме того, в заведении были выявлены нарушения санитарных норм.