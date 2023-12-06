В Туле водитель Ford Focus накопил 760 штрафов от ГИБДД и чуть не остался без машины

В отделении судебных приставов Привокзального района Тулы находились исполнительные производства о взыскании с 46-летнего туляка 760 административных штрафов ГИБДД на общую сумму 560 тысяч рублей. Большинство из них были выписаны за превышение скорости.
Должник игнорировал требования исполнительных документов и не выходил на связь с приставами – им пришлось объявить должника и его автомобиль Ford Focus в исполнительный розыск.
Установив местонахождение мужчины, пристав потребовал предоставить автомобиль для составления акта описи и ареста. Не желая расставаться с машиной, лихач полностью оплатил все штрафы.