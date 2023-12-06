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В Туле водитель Ford Focus накопил 760 штрафов от ГИБДД и чуть не остался без машины
Фото из архива Myslo

В Туле водитель Ford Focus накопил 760 штрафов от ГИБДД и чуть не остался без машины

Чтобы не лишиться иномарки, любителю быстрой езды пришлось пополнить казну на 560 тысяч рублей.

В отделении судебных приставов Привокзального района Тулы находились исполнительные производства о взыскании с 46-летнего туляка 760 административных штрафов ГИБДД на общую сумму 560 тысяч рублей. Большинство из них были выписаны за превышение скорости.

Должник игнорировал требования исполнительных документов и не выходил на связь с приставами – им пришлось объявить должника и его автомобиль Ford Focus в исполнительный розыск.

Установив местонахождение мужчины, пристав потребовал предоставить автомобиль для составления акта описи и ареста. Не желая расставаться с машиной, лихач полностью оплатил все штрафы.

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Фотограф:
сегодня, в 20:17 +1
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