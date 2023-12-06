Рядом с Платоновским парком Тулы нашли редчайший топорик-чекан эпохи Смутного времени

Фото Романа Солопова.

В Тульской области обнаружили редчайший топорик-чекан эпохи Смутного времени и передали в фонды Государственного музея-заповедника «Куликово поле». Редкое оружие в районе Платоновского парка Тулы нашел командир поискового отряда «Штурм» Евгений Степанов во время экспедиции «Вахта Памяти. Тульский рубеж». Специалисты музея определили датировку находки — вторая половина XVI–XVII вв.

Топорик-чекан отличает скошенное лезвие с оттянутым вниз нижним краем. Проушина и обух в профиль оформлены в виде единого мощного бруска.

— Подобная форма возникла в Юго-восточной Европе и получила широкое распространение в Турции, турецких владениях на Балканах — на территориях современной Сербии, Румынии, Венгрии, — описывает артефакт заведующий сектором военной истории Государственного музея-заповедника «Куликово поле» Юрий Кулешов. — Топорики подобной формы были широко заимствованы в среде окраинного казачества, особенно на протяжении XVII века.

На территории Руси это вооружение широкого распространения не получило. В собраниях и коллекциях российских музеев известны единичные экземпляры. Среди археологического материала ранее в России топорики-чеканы не отмечены.

— Что касается исторического контекста, — предполагает Юрий Кулешов, — как и недавно обнаруженный в районе Тульских засек клевец, данная находка является свидетелем бурных событий Смутного времени на территории Тульского края.

Как сообщает пресс-служба музея-заповедника, топорик-чекан ждет реставрация, после чего он будет представлен в новом музее в «столице» Куликова поля.

Новая экспозиция «Епифань. Крепость на границе поля» расскажет историю Большой Засечной черты и Епифанского острога как одного из ее форпостов. Город-крепость оборонялась служилыми людьми в XVI–XVII веках, принимавших активное участие в событиях Смутного времени начала XVII века на территории современной Тульской области и за ее пределами.