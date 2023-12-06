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Тульский кондитер установит мировой рекорд в телепроекте «Король десертов»
Фото пресс-службы телеканала «Пятница!».

Тульский кондитер установит мировой рекорд в телепроекте «Король десертов»

Анна Серебрякова вместе с другими участниками приготовит самый большой в мире парк аттракционов из десертов.

На телеканале «Пятница!» подходит к концу второй сезон шоу кондитерских рекордов «Король десертов» с Ренатом Агзамовым, в котором участники сражаются за главный приз — Кубок и миллион рублей. На протяжении девяти недель специалисты кондитерской индустрии удивляли телезрителей своими талантами и готовили необычные десерты.

В финале шоу лучшие кондитеры страны установят сладкий мировой рекорд — приготовят самый большой в мире парк аттракционов из десертов. Достижение кулинаров зафиксируют представители международного агентства регистрации рекордов.

Среди финалистов — тулячка Анна Серебрякова. Она кондитер и специализируется на приготовлении украшений для тортов. Ане удалось обойти конкурентов и стать лучшей в серии «Цветы».

Анна Серебрякова, Тула.png

В финале Анне Серебряковой предстоит воплотить сказку в своем сладком изделии, а также принять участие в изготовлении самого большого парка аттракционов из десертов для мирового рекорда.

Станет ли тулячка победительницей проекта «Король десертов», зрители узнают 6 декабря. Выпуск стартует в 22.00 на телеканале «Пятница!».

сегодня, в 09:48 +2
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