Где в Туле не будет электроэнергии 7 декабря

С 9 до 17 часов будут обесточены следующие дома:
- ул. Бондаренко, 19, 21, 23, 25,
- ул. Хворостухина, 7,
- ул. 9 Мая, 5, 9-а, 11, 13,
- ул. Смидович, 14, 18-а,
- ул. Оружейная, 25, 25-а, 29, 32-б,
- ул. Седова, 1, 2,
- ул. Плеханова, 92,
- ул. Марата, 24, 39,
- ул. Пирогова 31-51 (нечётн.), 46-68 (чётн.),
- ул. Глеба Успенского, 20,
- ул. Гоголевская 19-35 (нечётн.), 22-54 (чётн.), 21-а, 21/1, 29-а, 26-б, 54-а,
- ул. Жуковского, 60-82 (чётн.), 49-69 (нечётн.), 72-а, 76/1, 78/1,
- пр-т Ленина, 49,
- ул. Л. Толстого 74-106 (чётн.),
- ул. Тургеневская, 46, 47-61 (нечётн.),
- ул. Пушкинская, 10-14 (чётн.), 12-а, 12-б, 14-а, 14-б, 19, 21,
- Пушкинский пр-д, 1, 2, 2-а,
- ул. Луначарского, 16, 18, 21, 23,
- ул. Демидовская, 19-33 (нечётн.), 22-48 (чётн.), 25-б, 26-а, 39, 44-а,
- пер. Кирпичный, 21-27 (нечётн.), 26, 28, 28-а,
- ул. Железнодорожная, 26, 27, 27-а, 29, 30, 31,
- ул. Герцена, 144, 201,
- ул. Чекалина, 4-10 (чётн.), 3-7 (нечётн.),
- пер. Врубовой 1-39 (нечётн.), 2-40 (чётн.),
- ул. Олега Кошевого 3-17 (нечётн.), 4-14 (чётн.),
- ул. Горняцкая 3-11, 17, 19, 21 (нечётн.), 4-16 (чётн.), 6-а,
- пер. Агеева, 2-10 (чётн.), 3-9 (нечётн.),
- ул. Н. Руднева, 5, 7, 9, 11,
- ул. Циолковского, 2-е, 6, 7, 8, 12-а, 12,
- пер. Отбойный 1-37 (нечётн.), 2-38 (чётн.), 4-а, 8-а, 11-а, 22-а,
- ул. Чекалина 12-22 (чётн.), 9-17 (нечёт.), 9-а,
- пер. Циолковского 2-е, 6, 8, 10-20 (чётн.), 7, 11-21 (нечётн.), 14-а, 47.