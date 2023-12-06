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Как выбирать сладкие новогодние подарки: советы Роспотребнадзора

Как выбирать сладкие новогодние подарки: советы Роспотребнадзора

Специалисты советуют покупать продукцию с минимумом пищевых добавок, гидрогенизированных жиров и масел.

В новогодние праздники детям по традиции дарят сладкие подарки. Выбирая их, следует обращать внимание на маркировку: должна быть четкой, легко читаемой, содержать полную информацию о продукте.

В составе конфет обязательно указываются компоненты, способные вызвать аллергические реакции (например, арахис, злаки, кунжут, орехи). Не рекомендуется покупать многокомпонентные сладости для детей до 3 лет.

Если в составе новогоднего подарка имеется игрушка, она должна быть упакована и иметь маркировку на русском языке согласно требованиям технических регламентов, включая сведения о материале изделия и возрасте ребенка.

Обычно конфеты хранятся при температуре от +15 до +21 градуса. и относительной влажности воздуха не более 70%. Условия хранения продукции должны соблюдаться как в магазинах, так и дома.

Покупать сладости следует только в организациях торговли, в которых созданы условия для соблюдения температурного режима хранения продукции, предусмотрено наличие товаросопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность товаров.

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