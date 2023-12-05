Дворник окатил туляков реагентами: в конфликт влез прохожий и начал драку

Скриншот из видео читателя

Вопиющая ситуация произошла 3 декабря в районе 22 часов вечера, на остановке «Московский вокзал» напротив института репрографии. В редакцию Myslo обратились читатели.

Специалист-дворник разбрасывал реагент из кузова машины лопатой.

— Не заметил или, наоборот, заметил, остановку с людьми. И окатил всех стоящих и ничего не подозревающих реагентом. Попал в лицо, в рот, на одежду, — рассказали свидетели ситуации.

Далее ситуация развилась по нестандартному сценарию. Один из мужчин, присутствующих на остановке, сделал рабочим замечание. С его слов, неожиданно на разговор обратил внимание прохожий. И не просто бурно отреагировал, а кинулся с кулаками.

— Он подумал, что я оскорбляю рабочих-гастарбайтеров, — рассказал туляк Myslo.

Зачинщик драки, по словам очевидцев, скрылся с места происшествия. К слову, пострадавший уже написал заявление в полицию.



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