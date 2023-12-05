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Алексей Дюмин возложил цветы к Вечному огню на площади Победы
Фото пресс-службы правительства Тульской области

Алексей Дюмин возложил цветы к Вечному огню на площади Победы

Память защитников Тулы почтили минутой молчания.

5 декабря на площади Победы в Туле состоялась церемония возложения цветов, посвященная 82-й годовщине окончания Тульской оборонительной операции.

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В ней приняли участие губернатор Алексей Дюмин, представители Тульской областной Думы, руководители Тулы и правоохранительных органов региона, военнослужащие 154-го отдельного Преображенского полка и 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, кадеты и юнармейцы.

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Они возложили цветы к Вечному огню и стелам городов-героев. Память защитников Тулы почтили минутой молчания.

сегодня, в 15:50 0
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