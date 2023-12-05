Алексей Дюмин возложил цветы к Вечному огню на площади Победы

Фото пресс-службы правительства Тульской области

5 декабря на площади Победы в Туле состоялась церемония возложения цветов, посвященная 82-й годовщине окончания Тульской оборонительной операции.

В ней приняли участие губернатор Алексей Дюмин, представители Тульской областной Думы, руководители Тулы и правоохранительных органов региона, военнослужащие 154-го отдельного Преображенского полка и 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, кадеты и юнармейцы.

Они возложили цветы к Вечному огню и стелам городов-героев. Память защитников Тулы почтили минутой молчания.